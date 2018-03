300.000 Euro für Interstaatliche Hochschule

Das Land Vorarlberg unterstützt die Interstaatliche Hochschule für Technik in Buchs. Derzeit sind 39 Studenten aus Vorarlberg inskribiert. Ziel der Förderung sei es der jungen Generation gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu sichern.

Das Land Vorarlberg unterstützt die Interstaatliche Hochschule für Technik in Buchs (NTB) heuer mit insgesamt 300.000 Euro, darunter auch ein Zuschuss zu den Betriebskosten. Den jährlichen Zuschuss an die Hochschule sieht Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) als wichtigen Beitrag für das Studieren im grenznahen Ausland.

Diese Investition zahle sich aus, denn Absolvierende naturwissenschaftlich-technischer Fächer, vor allem aus den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik, wären am Vorarlberger Arbeitsmarkt weiterhin sehr stark nachgefragt, so Wallner.

Zuschüsse auch in Form von Stipendien

Barbara Schöbi-Fink, Landesrätin für Wissenschaft und Bildung (ÖVP) betont die Wichtigkeit der Ausbildung für die Zukunftschancen am Arbeitsmarkt. Dazu fördere das Land etwa mit Stipendienprogramme oder mit Heimplätzen, die vom Land zugekauft werden.

Derzeit sind 39 Studierende aus Vorarlberg in Buchs inskribiert. Von den 39 Vorarlberger Studierenden, die aktuell die Hochschule besuchen, sind 35 im Bachelor-Studiengang Systemtechnik und vier im Masterstudium MSE Master of Science gemeldet. Zwölf Vorarlberger haben im Vorjahr ihr Studium in Buchs erfolgreich absolviert.