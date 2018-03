Polizei schnappt jugendliche Einbrecher in Hard

Im Zuge von Ermittlungen zu aktuellen Einbrüchen konnte die Polizei in Hard drei Jugendliche ausforschen. Auf ihr Konto soll eine kleine Serie an Einbrüchen und Einbruchsversuchen vor 16 Monaten gehen.

Der Einbruchsdiebstahl und die beiden Einbruchsversuchen in Hard liegen schon eine Weile zurück, sie wurden im Zeitraum vom 9.12.2016 bis zum 15.12.2016 verübt. Nun ist die Polizei im Zuge von Ermittlungen zu aktuellen Einbrüchen drei Jugendlichen auf die Spur gekommen.

Ein Einbruch und zwei Einbruchsversuche

Die Jugendlichen waren damals im Alter von 13 und 14 Jahren und hatten versucht in ein Schrebergartenhäuschen in Hard einzubrechen, in einem weiteren Versuch ist ihnen das auch gelungen.

Zudem hatten die drei Jugendlichen versucht in einen Kindergarten in Hard einzubrechen. Dazu hatten sie die verglaste Eingangstüre mit Steinen und Blumentöpfen beworfen. Der Einbruch missglückte aber. Die Jugendlichen sind laut Polizei geständig und werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.