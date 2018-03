Dorf-Installateur investiert in Bludenz

Die Firmengruppe Dorf-Installateur investiert in eine neue Betriebsniederlassung in der Klarenbrunnenstraße in Bludenz. Wie die Wirtschaftspresseagentur werden mehr als zwei Millionen Euro in den Neubau investiert.

Die Firmengruppe Dorf-Installateur mit Hauptsitz in Götzis errichtet einen neuen Betriebsstandort in Bludenz. Wie der geschäftsführende Gesellschafter Samuel Feuerstein erklärte, plane das Unternehmen ein neues Betriebsgebäude mit einer Nutzfläche von rund 1.000 Quadratmeter. Zu diesem Zweck habe man ein etwa 1.700 Quadratmeter großes Grundstück in der Bludenzer Klarenbrunnstraße gekauft. Derzeit seien die Behördenverfahren am Laufen. Baubeginn des zweistöckigen Büro- und Werkstattgebäudes soll noch in diesem Jahr, fertiggestellt soll es dann 2019 sein. Das gesamte Investitionsvolumen liege bei weit mehr als zwei Millionen Euro.

25 Mitarbeiter in Bludenz

Feuerstein begründet den Neubau mit dem Platzmangel am nicht mehr zeitgemäßen derzeitigen Standort des Dorf-Installateurs in Bludenz, wo gegenwärtig 25 Mitarbeiter tätig sind. Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Betriebsgebäudes werde man den alten Standort auflassen. In Bludenz hat der Dorf-Installateur seit 1999 eine Niederlassung. Von dort aus werden vor allem die Regionen Arlberg, Walgau und Großwalsertal betreut.

Neuer Standort in der Schweiz

Die Firmengruppe Dorf-Installateur hat in Vorarlberg fünf Standorte. Neben dem Stammsitz in Götzis gibt es Niederlassungen in Feldkirch, Wolfurt, Bludenz und Damüls. Seit dem Jänner 2017 hat die Gruppe auch eine eigene Niederlassung in Sennwald in der Schweiz. Die zehn Mitarbeiter seien insbesondere im Schweizer Rheintal tätig. Aufgrund der EU-Außengrenze sei die Arbeit mit einem eigenen Standort mit Schweizer Personal vor Ort viel leichter durchzuführen, so Feuerstein.

26 Millionen Euro Umsatz

Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 165 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 26 Millionen Euro erzielt, davor waren es 24 Millionen Euro. Die Firmengruppe besteht aus mehreren operativ tätigen Gesellschaften und gehört 13 Miteigentümern, die allesamt operativ tätig sind. Zum Kerngeschäft gehören die Bereiche Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik sowie Solaranlagen, Service, Planung und Schwimmbadtechnik.