Konsensorientierte Rhesi-Diskussion in Koblach

Am Mittwochabend trafen sich mehrere hundert Interessierte in Koblach um am VN-Stammtisch das Hochwasserschutzprojekt Rhesi zu diskutieren. Dabei gab Landeshauptmann Wallner zu verstehen: Ein Zurück an den Start gibt es nicht.

Das Projekt Rhein Erholung und Sicherheit, kurz Rhesi, sieht in derzeitigen Plänen vor in Koblach die Einmündung der Frutz in den Rhein komplett neu zu gestalten. Besonders der massive Nutzlandverbrauch und die vielen LKW-Fahrten für den anfallenden Kiesabtransport wurden erneut kritisiert. Dennoch der Grundtenor in der Diskussion war sachlich und konstruktiv.

LH Wallner: Zurück an den Start gibt es nicht

Trotz der sachlich geführten Diskussion, Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat in der Podiumsdiskussion ein Machtwort gesprochen: „Zurück an den Start gibt es nicht!“ Seit zehn Jahren würden die verschiedenen Varianten diskutiert werden. Er habe großes Verständnis für die Argumente der Koblacher - kein Verständnis habe er aber für ein Rückschritt zur „Stunde null“ und die Diskussion, ob Rhesi überhaupt Sinn einen habe. Es gehe nicht darum ob Rhesi kommt, sondern wie und wann, so Wallner.

Koblach will 17 Fragen beantwortet haben

Bürgermeister Fritz Maierhofer (ÖVP) versicherte aber, dass Koblach nicht als „Rhesi-Verhinderer-Gemeinde“ verstanden werden möchte. Man wolle lediglich einen 17-Fragen umfassenden Katalog beantwortet haben.

Hier gehe es um all jene Dinge, die mit der Projektleitung im Vorfeld besprochen worden waren und jetzt der Gemeinde in schriftlicher Form vorlägen. Diese solle, so Maierhofer, der Gemeindevertretung - eventuell auch der Bevölkerung - präsentiert werden. Der Bürgermeister ist aber zuversichtlich, dass in Sachen Rhesi eine gemeinsame Lösung gefunden werde.

Links: