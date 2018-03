Zumtobel-CEO will stabilisieren und optimieren

Seit Februar führt Alfred Felder als neuer Vorstandsvorsitzender den Dornbirner Leuchtenhersteller Zumtobel. Felder will den angeschlagenen Konzern wieder zu einem Leitbetrieb der Vorarlberger Wirtschaft machen, sagt er im Gespräch mit dem ORF.

Dazu müsse der Umsatz stabilisiert, die Organisation verschlankt und eine neue Strategie entwickelt werden. Die Standorte im Land sollen mit den spezialisierten Fachkräften als Leitwerke fungieren und die ausgelagerten Werke - wie Serbien - als Produktionsstandorte: „Innovation ist natürlich in Vorarlberg das Maß aller Dinge. Vorarlberg wird da unser Leitstandort sein und bleiben.“

Zumtobel

Den Werkverbund werde man so aufstellen, dass hochentwickelte Produkte nach wie vor in Dornbirn produziert werden. Produkte, deren Herstellung anderswo billiger ist, sollen aber an anderen Standorten hergestellt werden.

Felder führt die Geschäfte von Zumtobel seit 1. Februar. Er folgte Ulrich Schumacher nach, der das Unternehmen am 1. Februar verlassen hatte. Zuvor hatte es laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ Konflikte zwischen der Unternehmensführung und dem Aufsichtsrat gegeben - mehr dazu in CEO Schumacher hat Zumtobel verlassen.

Links: