Armutsprävention beginnt im Kleinkindalter

Im Bundesrat in Wien findet am Mittwoch eine Tagung zum Thema Armut statt. Zu den Gastrednern gehört auch die Vorarlberger Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne). Dabei soll es unter anderem um Armutsprävention gehen.

Wer in Österreich weniger als 1.185 Euro netto verdient und alleine lebt, gilt als armutsgefährdet. In Vorarlberg betrifft das, laut einer im letzten Jahr veröffentlichten Statistik der Statistik Austria, 18 Prozent der Bevölkerung. Zu diesem Thema findet am Mittwoch eine Tagung statt. Zu den Gastrednern gehört unter anderem die Vorarlberger Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne). Sie konzentriert sich in iherm Referat vor allem darauf, wie verhindert werden kann, dass Menschen verarmen.

Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker im Gespräch mit ORF-Redakteurin Bettina Prendergast

Vorarlberger Betreuungstarife vorstellen

Wiesflecker möchte in ihrer Gastrede die soziale Staffelung und die Kinderbetreuungstarife in Vorarlberg vorstellen. „Weil wir haben es hier geschafft einen besonders attraktiven Tarif für armutsgefährdete Familien zu erstellen.“ Dieses Tarifsystem sei ihres Wissens nach das einzige in dieser Form in Österreich.

Das Vorarlberger Modell für leistbare Kinderbetreuung wird derzeit auch von der Fachhochschule Vorarlberg untersucht. Hier zeige sich, so Wiesflecker, dass gerade die Zielgruppen - Alleinerziehend, Familien mit mehreren Kinder oder Familien mit Migrationshintergrund - sehr gut erreicht würden.

Letzter Armutsbericht stammt aus dem Jahr 2013

Die letzte Statistik zur Armutsgefährdung stammt aus dem Jahr 2013 - also vor der Zeit Wiesfleckers in der Regierung. Auf die Frage hin, ob es nicht wieder an der Zeit wäre etwas genauer nachzusehen, wie es in Vorarlberg um die Armutsgefährdung stünde, bejaht Wiesflecker, dass die Studie aktualisiert werden könnte. Allerdings sei sie überzeugt, dass die Grundzüge und die Problematiken, wo man ansetzen müsse, auch aus der älteren Studie herauszulesen. Das sei beim aktuellen Regierungsprogramm von ÖVP und Grüne auch so passiert.

Erneut Forderung nach Mindestlohn

Aus dem letzten Armutsbericht geht auch hervor, dass Vorarlberg mit neun Prozent mehr Erwebstätige hat, die nicht von ihrem Lohn leben können, als der Bundesdurchschnitt. Hier sei sowohl die gesamte Gesellschaft, als auch die Wirtschaft gefordert Mindestlöhne zu bezahlen, damit man von einer Ganztagesbeschäftigung auch leben kann.

Rund 2.000 Menschen nehmen jede Woche das Angebot von „Tischlein deck’ dich“ in Anspruch - hier zeige sich, dass das Thema Armutsprävention noch länger ein Thema in Vorarlberg sein werde, und die Regierung auch weiter darauf schauen müsse, so Wiesflecker. Sie würde sich aber wünschen, „dass wir - wir sind ein Sozialstaat - schon Grundleistungen zur Verfügung stellen können - auch in Form von Geldleistungen - dass man auch davon leben kann.“