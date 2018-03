TOWA: Junge Agentur verdoppelt Umsatz

Die Vorarlberger Digitalagentur „TOWA“ erwirtschaftete in ihrem sechsten Geschäftsjahr nach eigenen Angaben insgesamt 3,2 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 93 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

TOWA Digitalagentur GmbH mit Sitz in Bregenz ist eine Agentur für Digitale Lösungen in den Bereichen Consulting, Design und Marketing und wurde 2011 von Florian Wassel und Marko Tovilo gegründet. Das abgelaufene Geschäftsjahr war geprägt einer zunehmenden Mitarbeiterzahl und der Erweiterung um den Standort Wien.

Zweiter Standort Wien wird ausgebaut

Zu seinen Kunden zählt die junge Bregenzer Agentur große Unternehmen wie die Zumtobel Group oder Hirschmann Automotive, aber auch Marken wie Kitzbühel Tourismus oder die Daimler AG. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Standort Wien weiter ausgebaut werden. Dafür ziehen neben dem bisherigen Online-Marketing-Leiter Markus Grabher auch vier weitere Mitarbeiten von Bregenz nach Wien.

Insgesamt beschäftigt TOWA derzeit 40 Mitarbeiter. Bei der Mitarbeiterführung wird laut den beiden Geschäftsführern Wassel und Tovilo auf einen progressiven Stil gesetzt - heißt, den Mitarbeitern ist es unter anderem möglich für eine begrenzte Zeit ihren Arbeitsort irgendwo auf der Welt einzurichten. Von dort kann dann aus der Ferne, als „digitale Nomaden“, an den jeweiligen Projekten gearbeitet werden.

Ehrgeizige Ziele für 2018

Laut Geschäftsführer Wassel möchte TOWA auch 2018 ein Wachstum im zweistelligen Bereich erreichen und sich somit in den Top Ten Digitalagenturen in Österreich etablieren. Das mittelfristige Ziel sei es dann in die Top Drei zu kommen.