Flammen aus Kamin: Dachstuhl abgebrannt

Am Dienstagabend geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in Schwarzenberg in Vollbrand. Als Ursache wird ein überhitztes Anschlussrohr eines Kaminofens im Wohnzimmer vermutet. Verletzt wurde niemand.

Warum das Anschlussrohr des Kaminofens im Wohnzimmer des Wohnhauses um kurz nach 19.00 Uhr am Dienstagabend überhitzte, ist noch unklar. Klar ist, dass sich aufgrund der Überhitzung Flammen im Anschlussrohr entzündeten, die bis zum Edelstahl-Außenkamin schlugen.

Flammen schlugen aus dem Kamin

Als die Bewohner das Haus verließen, konnten sie beobachten, wie die Flammen aus dem Kamin in Richtung Dachstuhl schlugen und so den Dachstuhl in Brand setzten. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr stand der Dachstuhl dann bereits in Vollbrand.

Insgesamt sechs Feuerwehren rückten zum Brand an, aus den Gemeinden Schwarzenberg, Andelsbuch, Egg, Egg-Großdorf, Alberschwende-Müselbach und Alberschwende. Die insgesamt 150 Einsatzkräfte konnten den Brand dann rasch löschen.

Bewohner in Ersatzunterkunft untergebracht

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Bewohner mussten aber die Nacht in einer Ersatzunterkunft verbringen, welche mit Unterstützung des Schwarzenberger Bürgermeisters schnell gefunden wurde.

Ebenfalls vor Ort waren neun Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und zwei Polizeistreifen.