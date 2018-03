IKEA Lustenau: Volksabstimmung am 27. Mai

Die Volksabstimmung über die IKEA-Ansiedelung in Lustenau wird am 27. Mai stattfinden. Das hat der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) am Dienstag in einer Medienkonferenz bekanntgeben und über Vor- und Nachteile informiert.

Bürgermeister Kurt Fischer betonte in dieser Medienkonferenz auch, dass, wenn die Lustenauer in dieser Volksabstimmung mit „Nein“ stimmen, es in Lustenau keinen IKEA geben wird. Mit einem „Ja“ gebe man der Projektentwicklung eine Chance mit offenem Ausgang, so Fischer.

Allen Beteiligten sei klar, dass der Knackpunkt des Vorhabens die Lösung der Verkehrsprobleme sei. Die Gemeinde werde an die Bürger appellieren, sich an der Volksabstimmung am 27. Mai 2018 zu beteiligen. Rund 16.500 Lustenauer sind stimmberechtigt und werden dann über folgende Frage abstimmen: „Soll die Marktgemeinde Lustenau die Firma IKEA durch entsprechende Flächenwidmung, trotz zu erwartendem Mehrverkehr, ansiedeln?“

Verkehrsproblem als emotionales Thema

Ein neues Möbelhaus würde die Verkehrsproblematik in der Gemeinde Lustenau verschärfen - so die größte Kritik an einer Ansiedelung von IKEA in Lustenau. Laut einer CIMA-Studie zum Thema geht man von etwa 3.500 Mehrfahrten pro Tag aus. Hier sind aber, so Fischer, An- und Abfahrt bereits berücksichtigt, ebenso jene Autofahrer, die sowieso schon durch Lustenau fahren würden und noch einen Halt bei IKEA einlegen.

Dennoch brauche es eine Lösung - das sei aber so auch im Grundstückskaufvertrag mit IKEA festgehalten. Zumal der Verkehr das emotionalste Thema sei, so Fischer. Denn bereits jetzt ist Lustenau eine Durchzugsgemeinde mit viel Schwerverkehr. Von einer Gesamtlösung mit einer hochrangigen Verkehrsanbindung in die Schweiz sei man weit entfernt. Ziel sei jetzt, die Bevölkerung in Lustenau zu informieren und mit den Bürgern zu diskutieren: Dazu wird es auch Informationsveranstaltungen geben.

Fischer sieht auch Vorzüge in einer IKEA-Ansiedlung

Dafür soll der schwedische Möbelriese der Gemeinde jährlich rund 135.000 Euro Kommunalsteuer und rund 250 Arbeitsplätze (etwa die Hälfte davon Vollzeitstellen) bringen. Und, so Fischer, wieder Kaufkraft zurück ins Land bringen. Denn laut einer CIMA-Studie geben die Vorarlberger im Moment mehr als 15,4 Millionen Euro für Möbel in Deutschland und in der Schweiz aus.

zurück von weiter

Mehr zum Thema Ikea in Lustenau: