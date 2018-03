Mindestsicherung: Eine Mio. Euro eingespart

Noch immer gibt es keine österreichweit einheitliche Regelung der Mindestsicherung. Landespolitiker haben immer wieder die Vorarlberger Variante als mögliches Modell für andere empfohlen. Aber wie hat es sich in der Praxis bewährt?

Die Mindestsicherung ist in Vorarlberg reduziert worden - etwa für Bezieher, die in Wohngemeinschaften leben. Dadurch habe sich der Druck beim Wohnen verstärkt, sagt Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker von den Grünen. Was die Deckelung der Wohnkosten betreffe, würden die Betroffenen merken, „dass das großteils mit dem zur Verfügung stehenden Wohnungsmarkt nicht wirklich übereinstimmt.“

Zahl der Bezieher gesunken

Laut Wiesflecker hat die Regelung zu Einsparungen geführt - im zweiten Halbjahr hatte das Land rund eine Million Euro weniger für die Mindestsicherung aufzuwenden. Gesunken ist auch die Zahl der Bezieher: Im Juni 2017 wurde Mindestsicherung an 4.051 Haushalte ausbezahlt, im Dezember waren es noch 3.838.

Das liegt laut Wiesflecker auch daran, dass das Land sich bemüht habe, Mindestsicherungsbezieher an das AMS zu melden. Wenn Konventionsflüchtlinge ein bestimmtes Deutschniveau aufweisen, würde sie möglichst schnell auf den Arbeitsmarkt vermittelt. Auch wegen der guten Konjunktur habe das funktioniert. Wiesflecker würde sich wünschen, dass das Vorarlberger Modell bundesweit umgesetzt wird - Vorarlberg habe die Leistungen mit Augenmaß gekürzt.

Regelung in Niederösterreich aufgehoben

Heiß umstritten war vor allem die niederösterreichische Regelung, die der Verfassungsgerichtshof am Montag aufgehoben hat. Die Höchstrichter erkannten darin eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes - mehr dazu in Mindestsicherung in NÖ: VfGH hebt Verschärfungen auf.

Der VfGH hat das Vorarlberger Modell zur Mindestsicherung in seiner Dezembersession unter die Lupe genommen. Dabei wurde lediglich eine Bestimmung über Übergangsfristen für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte aufgehoben - mehr dazu in Mindestsicherung: VfGH bestätigt Regelung.