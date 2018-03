Vandalen beschädigten zwei Volksschulen

Unbekannte Vandalen haben am Wochenende in den Nachbargemeinden Mäder und Götzis die Volksschulen mit Steinen beworfen und beschädigt. Auch beim Vereinshaus Mäder und am Bahnhof Götzis kam es zu Sachbeschädigungen.

Der oder die unbekannten Täter haben am Samstag zwischen 19.00 und 20.00 Uhr die Glasscheibe der Eingangstüre der Volksschule Götzis-Blattur beschädigt. Ein rund 20 Kilo schwerer Stein wurde durch die Doppelverglasung geworfen.

Knapp vor Mitternacht warfen die Täter Steine auf die Fassadenverglasung der Volksschule Mäder. Dabei ging eine Sicherheitsscheibe zu Bruch. Kurz darauf wurden im Vereinshaus Mäder zwei Fensterscheiben im Kellergeschoß ebenfalls mit Steinen beschädigt. Auch am Bahnhof Götzis kam es zu Sachbeschädigungen.

Zusammenhang dürfte bestehen

Die Polizei geht davon aus, dass sich in allen Fällen um den oder die selben Täter handeln dürfte.

Die Polizei Altach (Tel: 059133/8151) und die Polizei Götzis (Tel: 059133/8157) bitten um Hinweise .