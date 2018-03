Zigarettenasche: Brand in Gartenhaus

In der Nacht auf Sonntag ist in einem Gartenhaus in Feldkirch-Altenstadt ein Feuer ausgebrochen. Ursache dürfte ein in den Müllsack geleerter Aschenbecher gewesen sein. Ein Nachbar wurde beim Löschversuch leicht verletzt.

Das Feuer brach kurz nach 23.00 Uhr im Gartenhaus aus. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, erlitt der Nachbar leichte Verbrennungen an einer Hand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern.

Am Gartenhaus sowie am Carport und an der Hausfassade entstand zum Teil schwerer Sachschaden.