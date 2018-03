21-Jähriger überrollt: Ermittlungen dauern an

Knapp drei Wochen nach dem tragischen Unfall in Mellau, bei dem ein 21-Jähriger von einem Auto überrollt und getötet worden ist, liegt noch kein Abschlussbericht der Polizei vor. Die Ermittlungen der Beamten dauern an.

Die gleich nach dem Unfall durchgeführte Obduktion konnte zwar die Todesursache klären, die Umstände sind aber nach wie vor unklar. Die Ergebnisse des toxikologischen Gutachtens stehen noch aus. Laut Angaben der ermittelnden Polizei in Bezau ist daher noch immer offen, ob bei dem Unfall Alkohol oder andere Suchtmittel eine Rolle gespielt haben. Nach wie vor ist völlig unklar, warum der 21-Jährige auf der Straße lag.

Dafür konnten aber mittels Zeugenbefragungen die Stunden vor dem Unfall einigermaßen rekonstruiert werden. Demnach hat der junge Mann in Mellau mehrere Lokale besucht, ehe er sich zu Fuß auf den Nachhauseweg machte. Auch wurde Videomaterial einer Kamera ausgewertet. Der Unfall selbst und vor allem, warum und wie der Mann auf die Straße gefallen ist, sei darauf aber nicht zu sehen.

Der 21-jährige Mann war am Samstag vor drei Wochen gegen 4.30 Uhr auf der L200 von einem Pkw eines dänischen Lenkers überrollt worden. Trotz eingeleiteter Reanimation erlag er noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen - mehr dazu in Tödlicher Unfall: 21-Jähriger lag auf Fahrbahn.