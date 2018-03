Kinder-Onkologie: Behandlungen in St. Gallen?

Nach dem drohenden Aus für die Kinder-Onkologie am Spital Dornbirn könnte es eine Alternative geben: das Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen. Man sei bereit, grenzüberschreitende Hilfe zu leisten, so Roman Wüst vom Spital gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Am Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen gebe es eine voll ausgebaute kinderonkologische Abteilung, sagt Roman Wüst, Vizepräsident des Stiftungsrates des Spitals. Die Abteilung behandle krebskranke Kinder aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Appenzell, Inner- und Außerhoden sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein und könne sich auch um Kinder aus Vorarlberg kümmern.

Finanzielle Klärung nötig

„Grundsätzlich denke ich, dass wir bereit sind, grenzüberschreitende Hilfe zu leisten“, sagt Wüst im ORF Vorarlberg-Interview. Erfahrungsgemäß würden immer finanzielle Fragen anstehen, also Fragen der Sozialversicherung.

„Ich denke, die zuständigen Stellen in Vorarlberg können sich an das Ostschweizer Kinderspital wenden und dann prüfen wir gerne gemeinsam, was möglich ist“, so Wüst.

Roman Wüst, Vizepräsident des Stiftungsrates des Ostschweizer Kinderspitals, im Interview

40 anstatt 180 Kilometer

Das Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen ist 40 Kilometer von Dornbirn entfernt. Die Uniklinik Innsbruck, wo Vorarlberger Kinder bisher behandelt werden, ist 180 Kilometer entfernt.

Bisher Therapien auch in Dornbirn möglich

Bisher wurden krebskranke Vorarlberger Kinder zunächst zur Diagnostik nach Innsbruck geschickt, dort wurde dann entschieden, ob etwa eine Chemotherapie in Dornbirn oder in Innsbruck durchgeführt sollte. Künftig werden vom Dornbirner Spital nur noch die Vor- und die Nachsorge übernommen - mehr dazu in: Krebstherapien für Kinder nur noch in Innsbruck. Bei betroffenen Eltern stieß diese Entscheidung des Landes und der Stadt Dornbirn auf massive Kritik. Für Familien seien die ständigen Fahrten nach Innsbruck eine massive Belastung - mehr dazu in: Eltern kämpfen um Kinderkrebs-Station.

