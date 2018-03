Gemeinde Laterns will unberührte Natur

Die Gemeinde Laterns will den Lachenwald unter Schutz stellen. In den nächsten zehn Jahren sollen die 23 Hektar Wald nicht berührt werden. Doch es gibt auch Kritiker dieses Ökologieprojekts.

Seit zwei Jahren gibt es in Laterns Überlegungen, einen Teil des gemeindeeigenen Waldes unter Schutz zu stellen. Die Ausweisung einer solchen Naturwaldzelle bedeutet aber nicht, dass es ein Betretungsverbot oder andere drastische Änderungen gäbe. Der Lachenwald soll vielmehr in seinem derzeitigen Zustand belassen werden, sagt Bürgermeister Heinz Ludescher. Dadurch seien bereits in den vergangenen Jahren neue Lebensräume entstanden, vor allem für Spechte, Auerhahn und Birkhuhn.

Kritiker drängen auf Nutzung

Die ehemalige Gemeindevertreterin Doris Zimmermann kritisiert die Pläne der Gemeinde. Mit der Unterschutzstellung würde man die Nutzung des Waldes letztlich für mehrere Generationen verhindern. Es handle sich zwar um ein steiles Gebiet, mithilfe eines Weges oder eines Seils sei es aber durchaus möglich, das Holz dort nutzbar zu machen.

Bürgermeister Ludescher sagt, er könne die Argumente der Kritiker nicht nachvollziehen. Die Naturwaldzelle soll auf einer Fläche von lediglich vier Prozent des Gemeindewaldes geschaffen werden, in diesem Bereich habe man schon seit 50 Jahren kein Holz mehr geerntet. Die nächsten zehn Jahre solle das so bleiben - die Ausweisung als Naturwaldzelle ist nämlich auf zehn Jahre befristet.

Diskussion in der Gemeindevertretung

Am Mittwoch wird sich die Gemeindevertretung von Laterns neuerlich mit der Naturwaldzelle Lachenwald befassen. Wenn aus Sicht der Gemeindevertreter alle Fragen ausreichend beantwortet sind, könnte es laut Ludescher einen Grundsatzbeschluss geben.