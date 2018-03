Kinderonkologie: Wallner sucht nach Lösungen

Die Schließung der Kinderonkologie in Dornbirn ist zum Politikum geworden. Nicht zuletzt deshalb, weil der Druck der betroffenen Eltern zur Aufrechterhaltung der Abteilung immer größer wird. Landeshauptmann Markus Wallner will so viel Betreuung wie möglich in Vorarlberg behalten.

Was der Kinderonkologe Bernd Ausserer im Stadtspital Dornbirn aufgebaut habe, sei nach seinem Ausscheiden nicht mehr vorhanden, bedauert Landeshauptmann Markus Wallner nach der Regierungssitzung am Dienstag. Das nötige Team und das fachliche Wissen würde künftig fehlen. Davon ausgehend muss laut Wallner nun zum Wohl der krebskranken Kinder gehandelt werden. Die Kinder sollen schließlich bestmöglichst versorgt werden.

Wallner will nun prüfen lassen, inwieweit das Stadtkrankenhaus Dornbirn kinderonkologische Untersuchungen und Behandlungen weiterhin durchführen und die Klinik in Innsbruck unterstützen kann. Am Donnerstag würden die Experten aus Innsbruck nach Dornbirn kommen, um genau darüber zu sprechen, sagt Wallner. Wie und in welchem Umfang die Zusammenarbeit zwischen Dornbirn und Innsbruck schließlich aussehen wird, bleibe vorerst aber abzuwarten.

Probleme auch in anderen Ländern

Dass das Land Vorarlberg in den kommenden Jahren selbst Geld in die Hand nimmt und eine eigene Kinderonkologie an einem der heimischen Spitäler aufbaut, will Wallner nicht ausschließen. Allerdings sei das nicht leicht. Außerdem, erklärt Wallner, sei dieses Problem nicht auf Vorarlberg beschränkt. Auch St. Gallen müssen in diesem Bereich eng mit Zürich zusammenarbeiten.

Die SPÖ drängt auf Lösung

Und auch für die SPÖ steht fest, dass ein Fortführen der Behandlungen der Kinder ohne das entsprechende medizinische Fachpersonal falsch wäre. Ohne entsprechende Spezialisten, die den Kindern zur Verfügung stehen, ist es laut SPÖ-Gesundheitssprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger unverantwortlich, die Kinderonokologie in Vorarlberg weiter zu betreiben.

Natürlich sei es aber aus Sicht der Eltern verständlich, dass sie gerne ein eigenes Zentrum im Land hätten. Laut Sprickler-Falschlunger wäre ein eigenes Kinderonkologisches Zentrum denkbar, jedoch müssten zuerst die Fakten eruiert werden. Dabei gehe es darum, herauszufinden, wie viele Kinder im Schnitt betreut werden müssen und wie viel Fachpersonal dafür nötig wäre.

Hintergründe

Die Kinder-Onkologin Ruth Ladenstein vom St. Anna Kinderspital in Wien verteidigt die Schließung der Therapiestation für krebskranke Kinder in Dornbirn. Die Therapien finden künftig nur noch in Innsbruck statt. Als Grund gibt Ladenstein an, dass in Vorarlberg zu wenig Fachpersonal für die Betreuung der Kinder zur Verfügung steht - mehr dazu in: Expertin verteidigt Aus für Kinder-Onkologie.