Was bringen Bürgerräte?

Vor Jahren wurden sie als neues demokratisches Element angekündigt - in den letzten Monaten ist es um die Bürgerräte aber eher ruhig geworden. Was bringen sie eigentlich? Und warum sind sie aus der Politik verschwunden?

Neun Bürgerräte hat es seit 2011 auf Landesebene gegeben, weitere 40 auf regionalen Ebenen. Die von der Landesregierung aufgegriffenen Themen waren eher allgemein gehalten: Gute Nachbarschaft, Zukunftschancen für die Jugend oder zukunftstaugliche Bildung.

Kuno Sohm ist einer der Initiatoren für den Bürgerrat zum Thema „Grund und Boden“, der mit mehr als 1.200 Unterschriften erzwungen wurde. Die Form des Bürgerrats hat er gewählt, weil das bei einem Thema wie Grund und Boden, das alle Bevölkerungsschichten interessiert, einfach naheliegend gewesen sei.

Direkte Demokratie kein Anliegen?

Damit sich zwischen 15 und 25 Teilnehmer an den Workshops beteiligen, werden an die 600 Bürger angeschrieben. Es sind also vornehmlich am Thema interessierte Laien, die bereit sind, Zeit zu investieren und sich einzubringen. Das liege auch an Desinteresse der Parteien: „Ich habe einfach eine Hypothese, dass die Demokratie nicht unbedingt ein Thema unserer derzeitigen Parteien ist“, so Sohm.

Zurzeit ist kein landesweiter Bürgerrat in Planung. Es werde aber wohl im Herbst wieder einen geben, heißt es dazu aus dem Büro für Zukunftsfragen.