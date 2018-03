Fischerboot in Hard ausgebrannt

In Hard ist am Donnerstagabend ein Boot in Brand geraten. Die Fischergondel wurde dabei stark beschädigt. Zudem beschädigten die Flammen die Plane eines weiteren Boots. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.

Kurz nach 18.00 Uhr wurde die Feuerwehr Hard alarmiert. Laut Kommandant Manfred Lerchenmüller konnte das Feuer auf dem Boot rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Rund 20 Feuerwehrleute waren am Einsatzort auf dem Gelände der Bootswerft Hartmann. Unterstützt wurden sie vom Feuerwehrboot Föhn, das jedoch nicht eingreifen musste. Personen wurden laut Lerchenmüller nicht verletzt.