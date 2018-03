Liensberger fährt im Europacup auf Platz zwei

Nach ihrer Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea kann Katharina Liensberger auch im Europacup überzeugen. Beim Riesentorlauf in Zinal in der Schweiz fährt die Göfnerin auf Rang zwei.

Somit macht Liensberger wertvolle FIS-Punkte für eine bessere Startnummer im Riesentorlauf-Weltcup. Elisabeth Kappaurer aus Bezau fährt auf Rang neun, die Lecherin Nina Ortlieb wird Zwölfte.