Arbeitslosenzahlen gehen weiter zurück

Das Arbeitsmarktservice (AMS) Vorarlberg hat am Donnerstag die Arbeitslosenzahlen für den Monat Februar veröffentlich. Daraus geht hervor, dass die Zahl der Arbeitslosen weiter sinkt und die Zahl der offenen Stellen steigt.

Die Zahl der Vorarlberger ohne Job ist wieder unter die 10.000er-Marke gesunken. Exakt 9.630 Männer und Frauen hatten mit Ende Februar keine Arbeit. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Rückgang von 5,1 Prozent. Eine ähnlich hohe Rückgangsrate gab es laut AMS zuletzt im Jänner 2012.

Arbeitslosigkeit deutlich unter Österreichschnitt

Das Minus zieht sich den aktuellen AMS-Zahlen zufolge durch nahezu alle Alters- und Berufsgruppen. Am deutlichsten fiel der Rückgang in den Metall- und Büroberufen aus. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Personen, die ein Schulungsangebot des AMS in Anspruch nehmen - und zwar um 3,1 Prozent auf insgesamt 2.615.

Mit 5,4 Prozent lag die (vorläufige) Arbeitslosenquote in Vorarlberg erneut deutlich unter dem Bundesschnitt von neun Prozent und entsprach nach Tirol (fünf Prozent) - gemeinsam mit Salzburg - dem niedrigsten Wert aller Bundesländer.

Mangelnde Ausbildung bei Arbeitslosen

Weiterhin große Schwierigkeiten bereitet dem AMS die Wiedereingliederung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder mangelnder Qualifikation. Fast die Hälfte aller Arbeitslosen könne nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss vorweisen. Bei fast 30 Prozent würden gesundheitliche Einschränkungen hinzukommen.

„Mit arbeitsmarktpolitischen Angeboten, die Beschäftigungsanreize schaffen, wie Lohnkostenförderungen und Lehrstellenförderungen, sowie arbeitsplatznaher Qualifizierungsmodelle werden wir diese Personengruppen weiterhin aktiv unterstützen“, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter.

