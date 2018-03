Strumpfhersteller Wolford wird nach China verkauft

Das Bieter-Rennen beim Kauf des börsenotierten Bregenzer Strumpf-Herstellers Wolford scheint entschieden: Wie die Tageszeitung „Kurier“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, hat ein chinesischer Finanz-Investor dieses Rennen gemacht.

Das asiatische Unternehmen „Fonsun“ ist das größte private Firmen-Konglomerat in China. Das Bieterrennen um den börsennotierten Bregenzer Wäschehersteller Wolford ist offenbar entschieden. Laut „Kurier“ soll der Zuschlag heute, Donnerstag, an den chinesischen Investor „Fosun International“ gehen.

Für Schlagzeilen sorgte „Fosun“, als der Konzern kürzlich das französische Luxusmodehaus Lanvin übernommen hat. Es steckte ebenso wie Wolford in Turbulenzen. Das Vorarlberger Unternehmen, das knapp 1.500 Mitarbeiter - davon allein 700 am Standort Bregenz - beschäftigt, hat sich im Jahr 2017 wirtschaftlich leicht erholt; der Verlust im ersten Halbjahr lag mit knapp 6 Mio. Euro unter dem des Vergleichszeitraums des Vorjahres.

Zur Strategie des chinesischen Konzerns gehört es, europäische Luxusmarken aufzukaufen und an der Hongkonger Börse zu handeln. Zum Fusan-Portefeuille gehört neben Lanvin auch die italienische Dessous-Marke La Perla. An Wolford wird das chinesische Unternehmen dem Vernehmen nach zu 51 Prozent beteiligt - so viel gehörten bisher den Familien Wilhelm und Palmers.

(APA)