Eltern kämpfen um Kinderkrebs-Station

Gegen die Schließung der Kinderkrebs-Station am Krankenhaus Dornbirn formiert sich Widerstand. Unter den betroffenen Familien sorgt die Schließung für große Unsicherheit. Krebskranke Kinder werden in Zukunft in Innsbruck behandelt.

Rund 30 Vorarlberger Familien haben sich zusammengeschlossen. Sie wollen den Fortbestand der Kinderkrebs-Station in Dornbirn erreichen. Es gehe darum, den betroffenen Kindern und Eltern in Vorarlberg weiterhin eine schnelle und nahe Behandlung zu ermöglichen, sagt Julia Hämmerle, die Mutter eines krebskranken Kindes.

Sollten Chemotherapien und andere Behandlungsformen nur noch in Innsbruck angeboten werden, wäre das eine extreme Belastung für die betroffenen Familien, ist Hämmerle überzeugt. Außerdem verfüge das Dornbirner Spital über ein eingespieltes Team und es gebe zusätzliche Entlastung durch die Mobile Kinderkrankenpflege. Diese führt beispielsweise Blutabnahmen und Verbandswechsel bei den Familien zu Hause durch. Am Freitag soll es laut Hämmerle ein klärendes Gespräch mit Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) geben.

