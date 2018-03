Kühlschrank in Wohnblock ausgebrannt

In Klaus ist es Mittwochnacht zu einem Brand in einer Wohnung im Dachgeschoß eines Wohnblocks gekommen. Ursache war offenbar ein Kühlschrank. Die Feuerwehren konnten den Brand rechtzeitig löschen.

Das Feuer in Klaus brach am Mittwoch gegen Mitternacht aus. Im Dachgeschoß brannte ein Kühlschrank. Es entwickelte sich starker Rauch, sowohl in der Küche als auch in weiteren Wohnräumen. Die Familie mit drei Personen konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

zurück von weiter

Die Feuerwehren Klaus und Weiler rückten mit schwerem Atemschutz an und konnten den Brand löschen. Weitere Wohnungen konnten umgehend wieder bezogen werden. Die Familie aus der Brandwohnung kam bei Nachbarn unter. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.