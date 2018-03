Mitarbeiter der Fleischproduktion auf Jobsuche

Nach der Ankündigung des Handels-Konzerns REWE, die efef-Fleischproduktion in Hohenems einzustellen, verlieren 69 Mitarbeiter ihre Jobs. Das Arbeitsmarktservice spricht von guten Vermittlungschancen aufgrund der florierenden Wirtschaft.

Beim Arbeitsmarktservice ist man vorbereitet. Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter versichert, die 69 betroffenen efef-Mitarbeiter bei der Stellenvermittlung zu unterstützen. Weil die Wirtschaftslage derzeit gut sei, gebe es viele offene Stellen, auch für weniger qualifizierte Arbeitnehmer.

Außerdem steht laut dem AMS-Chef eine Arbeitsstiftung zur Verfügung, über die sich betroffene Personen beruflich neu orientieren bzw. weiterbilden können. Bereuter geht davon aus, dass REWE in den nächsten Tagen mit dem AMS Kontakt aufnehmen wird. Der Handelskonzern kündigte einen Sozialplan für die betroffenen efef-Mitarbeiter an. Zudem wolle man einen Teil der Belegschaft an anderen REWE-Standorten übernehmen - zum Beispiel in Billa- oder ADEG-Filialen.

