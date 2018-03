Vorarlbergerinnen führen Dreifachsieg an

Zwei Vorarlbergerin führen einen ÖSV-Dreifachsieg in der Damen-Europacup-Abfahrt in Crans Montana an. Ariane Rädler aus Möggers gewann 0,63 bzw. 0,79 Sekunden vor Nina Ortlieb aus Lech.

Auf dem dritten Platz landet Martina Rettenwender. Sieben ÖSV-Läuferinnen klassierten sich in den Top Elf.

Im darauffolgenden Super-G erreichte Ortlieb den zweiten Platz, 0,13 Sekunden hinter der Schweizerin Jasmine Flury. Dritte wurde die Liechtensteinerin Tina Weirather, Rädler fuhr vor Nadine Fest auf Platz vier.