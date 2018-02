Heftige Reaktionen auf „Herdprämie“

Die Schwarzenberger „Herdprämie“ erregt die Gemüter: Auch im Netz wird heftig über die Maßnahme diskutiert. Die Bregenzerwälder Gemeinde bezahlt Müttern, die für ihren Nachwuchs zu Hause bleiben, eine Prämie von jährlich 300 Euro pro Kind.

Sie sind mal launig, mal sarkastisch, oft entsetzt, manchmal aber auch unterstützend: Die User in den sozialen Medien. Nur kalt lässt die sogenannte „Herdprämie“ die wenigsten im Netz. Die ehemalige Skirennläuferin Nicola Werdenigg hält die Prämie für schlicht „unfassbar“.

„Ein weiteres Mittel um Frauen länger vom Arbeitsmarkt fernzuhalten“, schreibt eine Nutzerin.

„Schwarzenberg - was geht mir dir?“, will eine andere wissen.

der heimatort meiner mutter und der ihrer mutter zahlt eine #herdprämie a 300€/jahr für kinder aus, die keine kibe besuchen. #schwarzenberg - was geht mit dir?

Gleich die „Schnapsidee des Jahres“ will ein dritter erkannt haben.

Schnapsidee des Jahres. Zum einen wird niemand wegen der 82 cent am Tag zuhause bleiben, der das nicht sowieso vor hatte. Zum anderen offenbart es die Geisteshaltung der dort agierenden Personen. #herdprämie

Wenig Freude mit der „Herdprämie“ hat naturgemäß das Mädchenzentrum „Amazone“.

Johannes Kopf vom AMS meint, dass angesichts der sogenannten „Herdprämie“ auch Geld für die Pensionen übrig sein müsste.

Auch weniger kritische Stimmen melden sich zu Wort.

„Nicht wirklich klug“, urteilt dieser Nutzer - die Wirkung werde aber überschätzt.

NEOS-Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker antwortete prompt.

Seine Parteikollegin Claudia Gamon will in der Prämie gar nichts Besonderes erkannt haben.

À propos Herdprämie: die gibt es in Vorarlberg für alle und überall (!), das heißt "Familienzuschuss". https://t.co/bSsZbDEf2O pic.twitter.com/TcnSmu9akt

Man kann die Angelegenheit aber auch mit Humor sehen.

#Herdprämie in Schwarzenberg? Oder doch: „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Bregenzerwald...“ #vorarlberg #ZiB2

Und auch die Medien bekommen ihr Fett weg.

Frauen, die ohnehin daheimbleiben, bekommen eine kleine Unterstützung und die (medial) Dauerempörten erfinden einen abwertenden Begriff und verfallen in bedrohliche Schnappatmung. #herdprämie #dauerempörung

