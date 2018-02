efef stellt Produktion ein: 69 Mitarbeiter betroffen

Ende Juni stellt der Fleisch- und Wurstverarbeiter REWE Austria Fleischwaren GmbH seine Produktion in Hohenems ein, wo bislang die ADEG-Eigenmarke efef produziert wurde. 69 Arbeitnehmer sind betroffen, teilte das Unternehmen mit.

Als Grund für die Schließung gab der Konzern den „überproportionalen Investitionsbedarf“, die Marktlage und das österreichweite Überangebot an Produktionskapazitäten an. „Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, so Michael Riegler, Geschäftsführer der REWE Austria Fleischwaren GmbH, in einer Aussendung am Mittwoch. Die Aufrechterhaltung des Standorts Hohenems sei aber aus den genannten Gründen „wirtschaftlich nicht darstellbar“.

„Alternativangebote“ für Mitarbeiter

Die 69 betroffenen Mitarbeiter wurden am Mittwochvormittag in einer Betriebsversammlung über den Stand der Dinge informiert. Für sie soll es einen Sozialplan geben. Bei Interesse werde es nach Angaben des Konzerns „Alternativangebote“ im Unternehmen geben, etwa in Handelsfirmen.

Laut Geschäftsführer Riegler soll auch nach der Schließung so viel Wertschöpfung wie möglich in Vorarlberg bleiben. So könnte etwa die Produktion der 50 Eigenmarken an Vorarlberger Lieferanten ausgelagert werden. Mit dem Landes habe es dazu bereits Gespräche gegeben, man wolle jetzt so schnell wie möglich an potenzielle Partner herantreten, so Riegler.

Gründung vor 40 Jahren

efef wurde vor 40 Jahren vom damaligen ADEG-Kaufmann und späteren Wirtschaftskammer-Präsidenten Kuno Riedmann und von Metzgermeister Heinz Model gegründet. 2011 wurde das Unternehmen im Rahmen der ADEG-Übernahme dem REWE-Konzern eingegliedert. Seither wurden am Standort Hohenems unter anderem die ADEG-Eigenmarke efef hergestellt. 2017 wurde bereits die Fleischproduktion eingestellt und ausgelagert, mit 30. Juni wird jetzt auch die Wurstproduktion gestoppt.

