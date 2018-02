Beste Arbeitgeber im Tourismus ausgezeichnet

Die Wirtschaftskammer hat am Dienstagvormittag die besten Arbeitgeber im Tourismus vor den Vorhang geholt: Neun Unternehmen haben das Zertifikat „Great Place to Work“ erhalten.

Mit der Marke will man um Mitarbeiter auf internationalen Märkten werben und dem Personalmangel im Tourismus entgegenwirken. Doris Palz vom international tätigen Beratungsunternehmen „Great Place to Work“ hat die Mitarbeiterbefragung im Tourismus durchgeführt.

Wirtschaftskammer Vorarlberg

Das Image des Tourismus sei nicht gerade „berühmt“, sagt Palz. Dabei sei die Arbeit für sich genommen etwas „sehr schönes“: Würden die Mitarbeiter gut behandelt, seien sie auch stolz auf das, was sie machen. „Und das gehört hinausgetragen und dann wird sich das Image auch ein bisschen verändern.“

13.000 im Tourismus beschäftigt

Mehr als 13.000 Arbeitskräfte arbeiten in der Tourismusbranche - das sind um 25 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Dennoch fehlen gerade in der Wintersaison Arbeitskräfte, sagt Harald Furtner, Spartengeschäftsführer Tourismus in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Diese müssten dann auf den internationalen Arbeitsmärkten gesucht und geholt werden. Allerdings trockneten diese Märkte gerade in der Wintersaison zusehends aus.

Die „Great Place to Work“-Betriebe im Tourismus: