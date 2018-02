Land investiert in qualifiziertes Lehrpersonal

Das Land hat am Dienstag seine Schwerpunkte in der Bildungspolitik präsentiert. Unter anderem soll der Personalmangel bei den Pädagogen bekämpft werden, um die Voraussetzungen für die Schüler zu verbessern.

Derzeit gibt es in Vorarlberg rund 1.100 Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen. Das sind aber zu wenig, um den Bedarf zu decken, sagt Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP): „Wichtig ist, dass wir weiter investieren ins Lehrerpersonal und ins Kindergartenpersonal.“ Dazu setze man bei der Ausbildung an. Zu den Schwerpunkten gehöre beispielsweise eine Änderung beim Kindergartengesetz. So sollen bei akutem Personalmangel auch Assistentinnen für die Betreuung von Kindergartengruppen eingesetzt werden.

Damit es künftig aber mehr Pädagoginnen und Pädagogen gibt, startet im Herbst eine neue duale Ausbildung, sagt Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP), „um Kindergartenassistentinnen, die schon im Kindergarten arbeiten, innerhalb von drei Jahren zur Pädagogin aufzuschulen.“

Investition in Ausstattung

Wichtig ist auch der nahtlose Übergang in die Schule. Dazu gehört unter anderem die Förderung der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen. Ziel ist es, die Zahl der Risikoschüler zu halbieren - beim letzten Mathe-Bildungsstandard-Test waren das noch 13 Prozent - und die Zahl der Spitzenschüler zu verdoppeln - das waren zuletzt fünf Prozent.

Wichtig für den Erfolg ist die Ausrüstung der Schulen. Hier wird laut Landeshauptmann Wallner ebenfalls investiert - etwa in die EDV-Ausstattung. Außerdem wünsche er sich, dass möglichst alle Schulen im Land einen Anschluss ans Glasfasernetz haben: „Schulen müssen bestmöglichen Zugang zu Datenverbindungen haben, ansonsten bleibt das Stichwort der ‚Digitalisierung‘ eben ein Stichwort.“ So soll Vorarlberg im Bildungsbereich einen deutlichen Schritt nach vorne machen.