Wer von der Steuersenkung im Tourismus profitiert

Die Bundesregierung will Tourismusbetriebe steuerlich entlasten. Die Umsatzsteuer für Nächtigungen soll von 13 auf zehn Prozent gesenkt werden. Die Wirtschaftskammer begrüßt diese Entlastung, der Gast werde die geplante Senkung aber kaum spüren.

Die für Tourismus zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will am Mittwoch im Ministerrat einen Gesetzesentwurf einbringen, um die Umsatzsteuer für Nächtigungen von 13 auf zehn Prozent zu senken. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Steuersatz bei sieben Prozent, in der Schweiz bei 3,7 Prozent. Von der Steuerentlastung würden rund 4.700 Vorarlberger Quartiergeber profitieren. Das entsprechende Gesetz soll am 1. November in Kraft treten.

Wirtschaftskammer begrüßt Steuersenkung

In der Wirtschaftskammer Vorarlberg stößt der Entwurf auf Zustimmung - ob die Steuersenkung aber beim Hotelgast ankommt, bezweifelt der Spartengeschäftsführer für Hotellerie, Harald Furtner. Die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre vor allem bei den Löhnen seien deutlich höher gewesen als diese drei Prozent, so Furtner. Aber vielleicht würden künftige Preissteigerungen dadurch etwas abgefedert.

Link: