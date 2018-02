Tourismus verzeichnet deutlich mehr Gäste

Der aktuelle Tourismusbericht zeigt, dass die Wintersaison in Vorarlberg sehr positiv verläuft: Von November bis Jänner haben 5,7 Prozent mehr Gäste Vorarlberg besucht als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

In Summe konnten bis Ende Jänner 524.000 Gästeankünfte verzeichnet werden. Noch stärker gestiegen ist die Zahl der Nächtigungen: Über zwei Millionen bedeuten ein Plus von 6,8 Prozent. Tourismusdirektor Christian Schützinger spricht von einer „erfreulichen Zwischenbilanz“. Die Zahlen des traditionell stärksten Wintermonats Februar stehen noch aus - sie würden sich entscheidend auf des Gesamtergebnis auswirken, so Schützinger.