Pannenhelfer wegen Kälte im Dauereinsatz

In Gemeinden wie Lech, Warth oder Brand hat der Montag mit Temperaturen unter minus 20 Grad begonnen. Die Pannenhelfer des ÖAMTC sind bei dieser Kälte im Dauereinsatz - und auch geheizt wird fleißig.

Wie man sich gegen die Kälte schützen kann, erfahren Sie hier: Minus 20 Grad: Tipps gegen die Kältewelle.

Im Dauereinsatz stehen derzeit die Pannenhelfer des ÖAMTC. Die zusätzlichen Einsätze hätten bereits am Wochenende begonnen, sagt Pressesprecher Jürgen Wagner. Richtig losgegangen sei es dann aber erst Montagfrüh. Bis Mittag seien bereits 140 Einsätze zu verzeichnen gewesen, insgesamt rechne man mit rund 250 Einsätzen am Montag.

In erster Linie seien defekte Batterien das Problem. In einzelnen Fällen sei sogar der Treibstoff gefroren. Wer in sehr kalten Gegenden wohne, solle daher zu den Premium-Produkten der Tankstellenanbieter greifen, sagt Wagner: „Die sind bis minus 35 (Grad) frostsicher.“

Heizbedarf steigt

In frostigen Zeiten wie diesen steigt natürlich der Heizwärmebedarf, sagt Hagen Schmöller, Leiter der Energiewirtschaft bei illwerke vkw. Am Sonntag sei man mit rund 500 Megawatt bei der Gasnachfrage über dem langjährigen Mittel für die Wintermonate gelegen, das etwa 320 Megawatt pro Tag betrage. Der Kälteeinbruch im Jänner des Vorjahres sei deutlich massiver gewesen, so Schmöller. Probleme mit der Versorgung habe es damals wie heute nicht gegeben.

Niederländer traten Winterurlaub an

Trotz der eisigen Temperaturen ist die niederländische Königsfamilie am Montag ihren traditionellen Winterurlaub in Lech angetreten. Der jährliche Fototermin fiel allerdings deutlich kürzer aus als gewohnt - mehr dazu in Niederländische Royals zitterten bei minus 21 Grad. Die Nacht auf Montag war die bislang kälteste des Winters: Im Kurort Flattnitz in Kärnten wurden minus 25,4 Grad gemessen - mehr dazu in Bisher kälteste Nacht des Winters (news.ORF.at, 26.2.2018).