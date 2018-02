Zufriedenheit mit Tiroler Landtagswahl

Die Tiroler Landtagswahl ist geschlagen. Bei den Vorarlberger Landtagsparteien werden die Ergebnisse ihrer Parteikollegen durchaus zufrieden aufgenommen. Gleich vier Parteien wünschen sich eine Regierungsbeteiligung in Tirol.

Laut Hochrechnungen von ORF und SORA konnte die Volkspartei von Landeshauptman Günther Platter am Sonntag über 44 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Platz zwei belegte die SPÖ mit 17 Prozent, Platz drei die FPÖ mit knapp 16 Prozent der Stimmen. Die Grünen verloren leicht, blieben aber über der Zehn-Prozent-Marke, NEOS schaffte mit fünf Prozent Stimmenanteil erstmals den Einzug in den Tiroler Landtag - die Ergebnisse im Detail.

APA/EXPA/JFK

Wallner: „Eindrucksvoller Vertrauensbeweis“

„Ich freue mich sehr für meinen Tiroler Amtskollegen, das war ein sehr eindrucksvoller Vertrauensbeweis“, gratulierte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Mit diesem Ergebnis komme aus dem Nachbarland jetzt „guter Rückenwind“. Die Tiroler Volkspartei habe gut gekämpft, aber auch Unterstützung von der Bundespartei bekommen: „Wenn beide Teile gut funktionieren, dann kann man auch gute Ergebnisse erzielen.“

Grüne: „Respektables Ergebnis“

Zufrieden angesichts der schwierigen Umstände zeigte sich Grünen-Landessprecher Johannes Rauch: „Unter sehr schwierigen Voraussetzungen ein wirklich respektables Ergebnis erreicht, Gratulation an Ingrid Felipe.“ Wichtig sei, dass die Tiroler Grünen jetzt die Option für eine Weiterführung der Regierungsarbeit hätten. Eine starke schwarz-grüne Westachse werde man brauchen, „um den einen oder anderen Unfug der Bundesregierung abzufangen.“

SPÖ wünscht sich Regierungsbeteiligung

Die SPÖ-Landesparteivorsitzende, Gabriele Sprickler-Falschlunger, war über den zweiten Platz der Sozialdemokraten hoch erfreut. Dieser Erfolg habe viel mit der Person von Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik zu tun. Blanik habe viel gearbeitet und gut motivieren können. Sprickler-Falschlunger wünschte und erwartete sich nach dem guten Abschneiden eine Regierungsbeteiligung der SPÖ in Tirol.

FPÖ betont höchsten Zuwachs aller Parteien

Reinhard Bösch, Landesparteiobmann der Vorarlberger FPÖ, zeigte sich zufrieden. Man habe die höchsten Zuwächse aller Parteien verzeichnet, mehr als eine Verdoppelung wäre seiner Ansicht nach nicht zu erwarten gewesen. Das Ergebnis sei auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der FPÖ-Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. Bösch geht jetzt von einer Regierungsbeteiligung in Tirol aus.

NEOS über Landtagseinzug erfreut

NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht gratulierte dem Tiroler Spitzenkandidaten Dominik Oberhofer via Aussendung zum erstmaligen Einzug in den Landtag. „Es zeigt sich, dass auch die Bürgerinnen und Bürger in Tirol wollen, dass etwas weitergeht“, so Scheffknecht. Sie sei davon überzeugt, dass ihre Kollegen eine „starke kritische aber auch konstruktive und pro-europäische Stimme im Landtag“ sein werden.

