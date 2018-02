Pkw überschlägt sich und landet in Schacht

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend auf der Bödelestraße in Dornbirn ereignet: Ein 53-jähriger Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich daraufhin überschlug und in einem Wasserschacht stecken blieb.

Laut Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 20.00 Uhr auf der Bödelestraße bergwärts. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Auto und fuhr in einer Linkskurve geradeaus. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach in einem Wasserschacht stecken. Der Lenker wurde zwischen Sitz und Lenkrad eingeklemmt. Er musste mit der Bergeschere befreit werden. Der 53-Jährige wurde ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

Die Feuerwehr war mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 40 Personen im Einsatz, die Polizei mit neun Beamten. Die Bödelestraße war etwa zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.