Minus 20 Grad: Tipps gegen die Kältewelle

Eine Kältewelle kündigt sich für die nächsten Tage an. Bis zu minus 20 Grad werden erwartet. Wie Sie und ihre Autobatterie der Kälte trotzen können? Wir haben einige Tipps.

Wintersportler und vor allem Kinder sollten sich und ihre Haut vor den tiefen Temperaturen schützen. Die Kältewelle sollte man laut Arzt Robert Spiegel sehr ernst nehmen. Eine entsprechend warme Kleidung sei in den nächsten Tagen unumgänglich. Zudem empfiehlt Spiegel das Tragen von Kappe, Schal und Handschuhen.

Gerade das Gesicht und die Nase sollten gut geschützt werden, am besten durch fettige Cremen. Feuchtigkeit sollte zudem vermieden werden, sagt Spiegel. Sobald die Kleidung nass ist, sollte sie gewechselt werden.

Erfrierungsgefahr bei minus fünf Grad

Erfrierungsgefahr droht schon ab einer Temperatur von minus fünf Grad, bei Wind sind bereits null Grad gefährlich, sagt Spiegel. Doch die Kälte wird nicht nur auf den Bergen Auswirkungen haben. Auch in niederen Lagen wird es viel kälter als zuletzt. Dabei spielt vor allem auch der Wind eine Rolle: Bei minus 25 Grad und einer Windgeschwindigkeit von nur 30 Stundenkilometern beträgt die gefühlte Temperatur minus 40 Grad.

Frostschutzmittel für Autos wichtig

In technischer Hinsicht kann man gegen die Kälte kaum etwas tun außer vorzubeugen. Wer keine Garage hat, sollte das Auto mit einer Decke abdecken. Die Pannenfahrer seien jedenfalls personell gerüstet, sagt Jürgen Wagner vom ÖAMTC. Wichtig ist, dass genügend Frostschutzkonzentrat in der Scheibenwischanlage vorhanden ist. Und falls der Motor in den letzten Tagen nicht gleich angesprungen ist, sollte man noch einige Kilometer (20-30) mit dem Auto fahren, so Wagner, damit sich die Batterie vollständig aufladen kann.