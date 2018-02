Alberschwende: Unfall mit drei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bregenzerwaldstraße in Alberschwende wurden am Freitag drei Personen leicht verletzt. Laut Polizei kam eine 61-jährige Pkw-Lenkerin aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 11.10 Uhr. Eine 61-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der L 200 vom Achraintunnel in Richtung Alberschwende. Bei der Parzelle Gschwend kam sie aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw aus Deutschland, der von einem 58-jährigen Mann gelenkt wurde. Der hinter diesem Pkw fahrende 23-jährige Lenker eines Kleinlastwagens konnte aufgrund des Unfalls vor ihm trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stehen bleiben und kollidierte ebenfalls mit dem Pkw der Frau. Alle drei Lenker wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein durchgeführter Alkotest mit allen Beteiligten verlief negativ. Bei den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Klein-Lkw wurde im Frontbereich beschädigt. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw des deutschen Mannes in zwei auf einem Firmenparkplatz abgestellte Fahrzeuge geschoben. Dadurch entstand bei diesen Fahrzeugen ebenfalls ein leichter Sachschaden. Aufgrund des Unfalls war die L 200 in diesem Bereich von 11.15 bis 13 Uhr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz waren 15 Personen (davon zwei Notärzte) des Roten Kreuzes, vier Fahrzeuge der Feuerwehr (20 Mann) und vier Fahrzeuge der Polizei (acht Beamte).

Götzis: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 52-jähriger Radfahrer fuhr am Dienstag gegen 20.00 Uhr in Götzis auf der Gemeindestraße in Richtung Feldkirch. Auf Höhe des Bahnhofes seien drei Burschen über die Stiege aus der Unterführung gekommen, heißt es bei der Polizei. Als der Mann mit seinem Fahrrad an ihnen vorbei fahren wollte, habe er einen Jungen gestreift und sei zu Sturz gekommen.

Die drei Burschen haben sich sofort um ihn gekümmert, da der Radfahrer ihnen aber sagte, dass alles in Ordnung sei, gingen sie weiter. Aufgrund starker Schmerzen in der Schulter habe der Mann von Zuhause aus die Rettung alarmiert. Er wurde schließlich ins Krankenhaus Hohenems eingeliefert. Durch den Unfall wurde der Mann schwer verletzt. Die drei jungen Burschen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Götzis zu melden. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt eine neonfarbene Jacke.