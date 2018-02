Umweltwoche: Über 100 Veranstaltungen fix

Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) hat am Donnerstag das Programm für die diesjährige Umweltwoche an den Vorarlberger Schulen präsentiert. Die Woche findet Anfang Juni statt. Wer mitmachen will, kann bereits jetzt geplante Veranstaltungen im öffentlichen Kalender eintragen.

Die Umweltwoche ist das Schaufenster für eine ganze Reihe an Aktivitäten in Vorarlberg, die sich mit Ökologie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen. Rund 100 Veranstaltungen sind schon fix geplant. Wer bei der Vorarlberger Umweltwoche im Juni mitmachen will, kann seit Donnerstag geplante Veranstaltungen im öffentlichen Kalender im Internet eintragen.

Fächerübergreifendes Arbeiten und zahlreiche Projekte würden dazu beitragen, dass junge Menschen die Umwelt schätzen lernen, so Landesrätin Schöbi-Fink. Besonders beliebt sind Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, wie die Klimaschutzakademie und das Schulquiz in der Inatura. In der Klimaschutzakademie lernen Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren von Gleichaltrigen Wissenswertes über das Klima.

