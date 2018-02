Flugrettung verzeichnet deutlich mehr Einsätze

Die Flugrettung verzeichnet in der laufenden Wintersaison 20 Prozent mehr Einsätze. Besorgniserregend sei dabei auch, dass die Zahl der lebensgefährlichen Verletzungen deutlich steige. Zudem würden die Warntafeln am Pistenrand immer weniger beachtet, kritisieren die Retter.

50.000 Skifahrer tummeln sich an Spitzentagen auf Vorarlbergs Skipisten. Die beiden Hubschrauber der Vorarlberger Flugrettung heben dann bis zu zehnmal ab, um Wintersportler aus Notlagen zu befreien. Insgesamt ist die Zahl der Rettungseinsätze der Vorarlberger Flugrettung im Dezember und Jänner um 20 Prozent im Vergleich zu diesem Zeittraum in der vergangenen Saison gestiegen.

Mehr Einsätze der Flugrettung

Die Zahl der Verletzten auf den Skipisten ist in der heurigen Saison besonders hoch, zudem gibt es besonders viele lebensgefährlich Verletzte.

Breite, gut präparierte Pisten und das Gefühl, gut ausgerüstet zu sein, verleiten zu hohem Tempo. So sei die Zahl der Zusammenstöße stark gestiegen, sagt der Leiter der Vorarlberger Flugrettung, Arthur Köb, und damit auch die Zahl der schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen. Laut Köb mussten in der laufenden Wintersaison bisher 30 Prozent mehr Personen mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen werden.

Pistenpolizei: Warntafeln werden oft nicht beachtet

Pistenpolizist Patrick Schweighofer bemängelt zudem, dass Warntafeln nicht beachtet werden und so Wintersportler oft in schwer zugänglichen Gebieten unterwegs sind. Die Retter raten, in brenzligen Situationen stehen zu bleiben, Hilfe anzufordern und nicht zu versuchen, im steilen Gelände ohne Hilfe abzufahren.

ORF

Eine Gefahrenstelle, die schon mehrmals für Einsätze der Rettungskräfte gesorgt hat, ist der „Martinsfelsen“ bei der Skipiste vom Trittkopf in Richtung Zürs. Acht Skifahrer mussten hier heuer schon gerettet werden - darunter waren Stürze aus einer Höhe von 24 Metern auf die darunter verlaufende Skipiste.