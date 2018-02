Tunnelprojekt: Summer weist Vorwürfe zurück

In Rankweil streitet die Gemeindepolitik über ein mögliches Tunnelprojekt. Nachdem Bürgermeister Martin Summer Pläne über eine mögliche Tunnel-Variante bei der Autobahnabfahrt Feldkirch-Nord veröffentlicht hatte, sprachen die Grünen von Wortbruch. Summer weist die Vorwürfe nun zurück.

Der Tunnel soll laut dem Entwurf 430 Meter lang werden und 38 Millionen Euro kosten. Damit will man dem Verkehr an der Autobahnabfahrt Feldkirch-Nord Herr werden. Kritik an dem Großprojekt kam von den Rankweiler Grünen. Mit seinem Vorpreschen habe Bürgermeister Martin Summer (ÖVP) der Sache keinen guten Dienst erwiesen, kritisierte der Grüne Gemeinderat Christoph Metzler, der Summer Wortbruch und eine Gefährdung des Entlastungsprojektes vorwarf.

„Die Bevölkerung hat ein Recht darauf“

Der Rankweiler Bürgermeister Martin Summer weist die Kritik im ORF-Interview entschieden zurück. „Die Bevölkerung, die natürlich auch zurecht sagt, man sollte hier Lösungen finden, hat ein Recht darauf zu erfahren, dass man daran arbeitet und dass es Lösungen gibt. Und von dem her sehe ich da gar kein Problem, dass das Projekt gefährdet ist“, kontert Summer.

Es handle sich derzeit nur um einen Entwurf, betont Summer: „Es ging darum, dass man frühzeitig mal überlegt, welche Varianten kommen in Frage.“ Das gelte vor allem auch in Hinblick auf den Verbrauch von Grundstücken und hinsichtlich der Verkehrstauglichkeit.

Es gehe auch nicht darum, dass so bald wie möglich so gebaut werden solle, so Summer weiter: „Noch funktioniert der Verkehr ja mit Einschränkungen an dieser Stelle. Allerdings war es auch die Intention des Landes, frühzeitig zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt, dass man dann auch entsprechende Maßnahmen einleiten kann, wenn es dann mal nicht mehr funktioniert.“

Metzler: Tunnel aufgrund der Kosten unrealistisch

Metzler hatte Summer vorgeworfen, sich nicht an die Absprachen zu halten. Ausgemacht gewesen sei, dass man das Projekt in die Gremien bringe: „Wieso der Bürgermeister das heute öffentlich macht, ist vor mich unerklärlich,“ so Metzler am Mittwoch. Der Grünen-Politiker steht dem Projekt skeptisch gegenüber. Der Tunnel sei wegen der Kosten eher unrealistisch. Wichtig wäre laut dem Gemeinderat, Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr zu setzen.

Studie: Tunnel könnte 430 Meter lang werden

Laut einer Machbarkeitsstudie soll der 430 Meter lange Tunnel direkt nach dem Werkstatt-Kreisverkehr beginnen, unter dem zweiten Kreisverkehr hindurchführen und auf der Straße in Richtung Meiningen bzw. Schweiz wieder an die Oberfläche gelangen - mehr dazu in: Rankweil will Verkehr mit 38-Mio.-Tunnel bekämpfen.