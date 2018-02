Photovoltaik: Aufregung um VKW-Kundendaten

Unruhe herrscht in der Photovoltaik-Branche. Anlass ist ein Newsletter der VKW (Vorarlberger Kraftwerke AG). Photovoltaik-Anbieter sprechen in Zusammenhang mit den Kundendaten von unlauterem Wettbewerb.

In Vorarlberg gibt es rund 25 kleine Photovoltaik-Anbieter. Viele von ihnen scheinen sich über den großen Mitbewerber VKW zu ärgern. Anlass dafür ist ein Newsletter, in dem die VKW Kunden anschreiben, um für eine Batteriespeicher-Förderung des Bundes zu werben.

Die VKW haben die Tochter Stromify gegründet, die den Verkauf von Batteriespeichern ankurbeln soll. Vertreter von kleinen Photovoltaik-Anbietern kritisieren im ORF Vorarlberg Interview, dass die VKW sensible Kundendaten weitergeben würden.

Klage wird geprüft

Die meisten Kunden würden ihre Stromgeschäfte über die VKW Ökostrom abwickeln, so Andreas Müller vom Photovoltaik-Anbieter Hansesun in Röthis. Da dort die Vorarlberger einen besseren Tarif bekommen würden, würde man quasi alle eigenen Kunden zu VKW Ökstrom schicken, so Müller.

Diese gehe nun her, nehme die Daten und schicke einen Newsletter gemeinsam mit Stromify raus und beackere die Kunden von Hansesun und verkaufe ihnen Stromspeicher. Müller prüft eine Klage gegen die VKW wegen unlauterem Wettbewerb.

„Datenrechtlich vollkommen sauber“

Bei den VKW kann man die Aufregung nicht verstehen. Man wolle die Kunden nur über die neue Förderung informieren und ihnen bei der Abwicklung behilflich sein, so VKW-Pressesprecher Andreas Neuhauser. Der Endverbraucher könne dann immer noch selbst entscheiden, wo er seinen Batteriespeicher kauft.

Zudem seien die Daten der VKW Ökostrom sehr wohl die eigenen Kundendaten, so Neuhauser. Die VKW Ökostrom schreibe ihre Kunden an und informiere sie über die neue Bundesförderung für Batteriespeicher. Man wolle, dass möglichst viele Fördergelder nach Vorarlberg kommen, man gehe datenrechtlich vollkommen sauber vor.

Link: