Viertes Erdbeben in diesem Jahr

In der Nacht auf Donnerstag hat sich bei Dalaas ein Erdbeben der Magnitude 2,0 ereignet. Damit hat es heuer bereits vier Erdbeben in Vorarlberg gegeben. Das dritte Beben Anfang Februar erreichte eine Magnitude von 3,9.

Am 22. Februar um 3.35 Uhr hat sich das Erbeben bei Dalaas ereignet. Es wurde von der Bevölkerung vereinzelt schwach verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei einer Magnitude von 2,0 auch nicht zu erwarten.

Der Erdbebendienst ersucht, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage auszufüllen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.

In diesem Jahr haben sich in Vorarlberg somit bereits vier Erdbeben ereignet. Zwischen Anfang Jänner und 1. Februar waren im Süden Vorarlbergs bereits drei Erdbeben verzeichnet worden. Jenes am 8. Jänner wies eine Magnitude von 2,8 auf, die Erdstöße am 17. Jänner und am 1. Februar erreichten eine Stärke von 3,9 - mehr dazu in Experte rechnet mit weiteren Erdbeben.