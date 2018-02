Weniger „neue“ Vorarlberger im Vorjahr

In Österreich ist die Zahl der Einbürgerungen im Vorjahr deutlich angestiegen: Mehr als 9.000 Menschen haben die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. In Vorarlberg ist der Trend aber rückläufig.

In Vorarlberg sind im Vorjahr 410 Menschen eingebürgert worden - das sind um 9,3 Prozent weniger als noch im Jahr davor. Ebenfalls einen Rückgang gab es nur noch in Oberösterreich und Tirol. In den übrigen Bundesländern stiegen die Zahlen.

Bundesweit betrachtet, erhielten im Vorjahr mehr als 9.000 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft - das sind um 7,5 Prozent mehr als 2016. Der Großteil der „neuen“ Österreicher kommt aus Bosnien und Herzegowina, aus der Türkei und dem Kosovo. Mehr als die Hälfte aller Einbürgerungen erfolgten, weil die Betroffenen mindestens sechs Jahre in Österreich gewohnt hatten oder weil besonders berücksichtigungswürdige Gründe vorlagen - zum Beispiel die Geburt in Österreich oder eine Asyl-Berechtigung.

