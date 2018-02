3.000 unterschrieben für IKEA-Volksabstimmung

Die Volksabstimmung zur möglichen Ansiedlung des Möbelriesen IKEA in Lustenau ist fix. Wie die Bürgerinitiative „Lebenswertes Lustenau“ am Mittwoch bekanntgab, wurden bisher mehr als 3.000 Unterstützungserklärungen gesammelt.

Damit die Abstimmung notwendig wird, hätten 1.800 Unterstützungserklärungen genügt. „Mittlerweile hat dieses Thema viele aufgewühlt und aktiviert, und demzufolge wurden natürlich unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagte Sprecher Simon Zünd am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz.

„Insgesamt signalisiert dieses Interesse, dass es den Lustenauern und Lustenauerinnen nicht egal ist, wie sich die Gemeinde entwickelt und dass im Speziellen Grund und Boden besser und klüger genutzt werden sollen,“ so Zünd weiter.

Liste liegt bis 27. Februar auf

Unterschrieben hätten vor allem viele junge Menschen und Frauen, sagte Co-Sprecherin Melly Grabher. Sie stellte klar: „Wir haben nichts gegen IKEA an und für sich, wir sind einfach nur mit dem Standort nicht einverstanden.“ In den nächsten Wochen werde man jetzt eine Informationskampagne starten, um die Bevölkerung einzubinden.

Die Unterschriftenliste liegt noch bis zum 27. Februar in 44 Sammelstellen auf - etwa in Arztpraxen, Apotheken, Blumen- oder Zeitschriftengeschäften. Am 13. März erfolgt die endgültige Auszählung.

Monatelange Diskussion

Die Ansiedlung des schwedischen Möbelriesen sorgt in der Marktgemeinde Lustenau sei Monaten für Diskussionen. Schon im November 2016 beschloss die Gemeindevertretung einen „Kaufvertrag mit aufschiebender Wirkung“ mit dem Unternehmen - gegen die Stimmen von FPÖ und Grünen. Knapp ein Jahr später, im Oktober 2017, erteilten zuerst der Raumplanungsbeirat und dann die Landesregierung jeweils mit knapper Mehrheit grünes Licht.

Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Lustenau“ präsentierte sich im Dezember 2017 erstmals der Öffentlichkeit. Sie fürchtet vor allem die zusätzliche Verkehrsbelastung durch die IKEA-Ansiedlung. Erklärtes Ziel ist eine Volksabstimmung über das Großvorhaben. Wahlkommission und Vertreter der Initiative einigten sich noch im Dezember auf die Fragestellung - „Soll die Marktgemeinde Lustenau IKEA durch entsprechende Flächenwidmung trotz zu erwartendem Mehrverkehr ansiedeln?“

