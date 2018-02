Schwarzer Schwan am Bodensee

Ein schwarzer Schwan am Bodensee: Der einsame Vogel wird immer wieder zwischen Friedrichshafen, Lochau und Bregenz gesichtet. Niemand weiß wo er herkommt. Er soll der einzige seiner Art am Bodensee sein.

Der schwarze Schwan vom Bodensee ist eine auffällige Erscheinung. Wer ihn sichtet, stutzt, denn sein dunkles Gefieder und sein leuchtend roter Schnabel fallen auf. Der Schwan ist keine Laune der Natur, sondern ein Vogel, der sich aus irgendeinem Zoo davongestohlen hat.

Privat

Besorgte Tierfreunde

Karl-Heinz Hanny von der Vorarlberger Tierrettung hat wegen des Schwans immer wieder besorgte Tierfreunde am Telefon. Viele machten sich Sorgen um das Tier. Laut Hanny ist der Schwan aber in einem sehr guten Zustand. "Solange der See nicht zufriert, ist er im Paradies“, sagt Hanny.

Ursprünglich aus Australien

Die genaue Herkunft des Schwanes liegt im Dunkeln. Aus einem Vorarlberger Zoo komme er nicht, sagt Hanny, das habe man eruiert. Ursprünglich stammt er aus Australien. Am Bodensee ist er der einzige seiner Art.

Paarung mit weißem Schwan unwahrscheinlich

Dass sich der schwarze Schwan mit einem der vielen weißen Schwäne am See paart, sei unwahrscheinlich. Der schwarze Schwan sei eine ganz andere Art, deshalb werde er sich nicht in einen weißen Schwan „verlieben“.