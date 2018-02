Bildstein vom Verletzungspech verfolgt

Verletzungspech hat der Sport-Segler Benjamin Bildstein. Der Vorarlberger verletzt sich erneut. Er erlitt vor einigen Tagen im Trainingslager in Argentinien eine Schulterverletzung.

Der 26-Jährige wird am Mittwoch in Wien operiert. Es betrifft die linke Schulter, an der er bereits 2015 operiert werden musste. Bis zur WM in fünf Monaten in Aarhus will der Vorarlberger aber wieder topfit sein.

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Im vergangenen Mai verletzte sich Bildstein ebenfalls beim Training. Er zog sich einen Muskeleinriss, ein eingerissenes Außenband und Verletzungen am Fuß zu - mehr dazu inSegel-Weltcup: Verletztung stoppt Bildstein (vorarlberg.ORF.at; 25.5.2017).