Wohnhaus in Höchst geht in Flammen auf

Feuerwehr-Großeinsatz am Dienstag in Höchst: In der Garage eines Wohnhauses brach ein Feuer aus, die Flammen griffen dann schnell auf des gesamte Haus über. Ursprünglich wurden zwei Personen vermisst - das bestätigte sich aber nicht.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Brand in der Garage eines Wohnhauses alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Garage bereits in Vollbrand, das Feuer drohte, auf das angrenzenden Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr Höchst startete unmittelbar einen Löschangriff und alarmierte die Feuerwehren Hard, Gaißau und Fußach nach. Ein Übergreifen der Flammen konnte aber nicht verhindert werden.

Dass sich in dem Gebäude zwei Personen befanden, bestätigte sich beim Vordringen der Einsatzkräfte nicht: Sie konnten nicht im Haus aufgefunden werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.