Kaum höheres Jobniveau trotz besserer Bildung

Zuwanderer aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien in Vorarlberg sind immer besser gebildet. Trotzdem können sie ihre Fähigkeiten nur selten in qualifizierten Berufen umsetzen. Zu diesem Ergebnis kommt aktuelle Studie.

Einigermaßen erfreulich liest sich eine aktuelle Studie zur Integration von Zuwanderern in Vorarlberg: Im Auftrag der Projektstelle „okay.zusammen leben“ hat das Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) Daten zur Bildung und Beschäftigung der Zuwanderer aus der sogenannten zweiten Generation ausgewertet. Das sind Menschen, die ihren Bildungsabschluss in Österreich gemacht haben.

Studienautor sieht Handlungsbedarf

Basis der Studie ist die in den Mikrozensus integrierte Arbeitskräfteerhebung, die in Vorarlberg in jedem Vierteiljahr eine Stichprobe von 2.000 Haushalten befragt. Studienautor August Gächter, Soziologe am Zentrum für Soziale Innovation in Wien, konzentrierte sich auf Zuwanderer aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien. Zentrales Ergebnis: Die Jugendlichen machen vermehrt Ausbildungen und Abschlüsse über die Pflichtschule hinaus. Vor allem türkischstämmige Frauen streben immer stärker in Richtung Matura.

Aber trotz steigendem Bildungsniveau üben Frauen und Männer der zweiten Generation nur selten qualifizierte Tätigkeiten aus. Hier sieht Gächter den stärksten Handlungsbedarf.

