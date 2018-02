15-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 15-jähriges Mädchen ist am Montagabend in Bizau von einem Pkw erfasst worden, als sie hinter einem stehenden Bus eine Straße überqueren wollte. Das Mädchen erlitt einen Unterschenkel- und einen Beckenbruch.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 18.25 Uhr. Die 15-Jährige wollte zu diesem Zeitpunkt hinter einem stehenden Bus die Straße in Bizau Unterdorf queren. Ein 34-jähriger Autolenker, der von Bezau kommend unterwegs war, konnte das Mädchen nicht mehr rechtzeitig wahrnehmen und erfasste es folglich rechtsseitig. Das Mädchen prallte von der Motorhaube auf die Windschutzscheibe und fiel in weiterer Folge auf die Straße.

Durch den Aufprall erlitt sie nach Erstangaben des Arztes einen Unterschenkel- sowie einen Beckenbruch. Sie wurde mit der Rettung in das LKH Bregenz gebracht.