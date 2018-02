21-Jähriger überrollt: Ermittlungen dauern an

Nach dem Unfall in Mellau, bei dem ein 21-Jähriger auf der Straße überrollt und getötet worden war, dauern die Ermittlungen an. Laut Angaben der Polizei Bezau ist nach wie vor unklar, warum der Mann Samstagfrüh auf der Straße gelegen ist.

Der junge Mann war am Samstag gegen 4.30 Uhr auf der L200 von einem Pkw eines dänischen Lenkers überrollt worden. Trotz eingeleiteter Reanimation erlag der 21-Jährige noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen - mehr dazu in Tödlicher Unfall: 21-Jähriger lag auf Fahrbahn.

Obduktion am Montag

Die Ermittlungen der Polizei geben derzeit noch keinen Anhaltspunkt darüber, warum der Mann auf der Straße lag. Es sei noch völlig offen, ob er verletzt war, gestolpert ist oder Fremdverschulden vorliegt. Heute soll der Leichnam des 21-Jährigen obduziert werden.