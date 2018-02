Kollisionen: Zwei Skifahrerinnen schwer verletzt

In Lech sind am Sonntag zwei Skifahrerinnen bei Unfällen schwer verletzt worden. In beiden Fällen handelte es sich um Zusammenstöße, der jeweils andere Unfallbeteiligte fuhr laut Polizeiangaben davon.

Eine 48-jährige Skifahrerin kollidierte gegen 10.45 Uhr auf Schlegelkopf-Piste mit einem Mann. Dieser vergewisserte sich, ob es ihr gut gehen würde, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne seine Personendaten zu hinterlassen. Die Frau wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste ins LKH Feldkirch eingeliefert werden.

54-Jährige schwer verletzt

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 54-jährige Skifahrerin auf dem Schlusshang der Schlegelkopfabfahrt talwärts. Ein unbekannter Skifahrer fuhr laut Polizeiangaben über die Skier der Frau. Diese kam dadurch aus dem Gleichgewicht, drehte sich um die eigene Achse und stürzte anschließend mit dem Rücken auf die harte Piste. Die 54-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der unbekannte Skifahrer kam nicht zu Sturz und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Lech (Tel. +43 (0) 59 133 8105) um Hinweise.